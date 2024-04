Tg News – 26/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Delegazione egiziana in Israele per rilascio ostaggi Hamas - Xi incontra Blinken: “Partner, non rivali” - Giornalista di Forbes arrestato in Russia - 18enne ucciso nella notte a Milano - 22enne di Bari ritrovato dopo 9 mesi - Re Carlo e il tumore, stampa Gb: “Sta male” - Allarme Oms su 15enni e alcolici - Webuild, Salini confermato amministratore delegato - Previsioni 3B Meteo 27 Aprile mrv