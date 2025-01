Tg News – 9/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cecilia Sala “Il mio cuore è pieno di gratitudine” - Meloni chiude al rimpasto e Musk non è un pericolo - Intelligence, Vittorio Rizzi nuovo capo del Dis - Incendi Los Angeles, ordinata evacuazione di Hollywood - Incendi dolosi in Calabria, fermato il piromane seriale - Papa Francesco: a Gaza situazione umanitaria ignobile - Tempesta di neve in Francia del Nord, 2 morti e 20 feriti - Meloni “Per la liberazione di Cecilia Sala intenso lavoro diplomatico” - Previsioni 3B Meteo 10 Gennaio /gtr