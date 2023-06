Tg News – 8/6/2023

In questa edizione: - Richiedente asilo siriano accoltella 4 bambini ad Annecy - Tre ore di intervento, Papa Francesco sta bene - Il dramma di Stella, 11 mesi, dimenticata in auto dal padre - Duplice delitto familiare a Sant’Antimo - Zelensky in visita a Kherson - Strasburgo, Roma intervenga sullo stato delle carceri - Giornata degli Oceani, l’appello di Guterres (Nazioni Unite) - Previsioni 3B Meteo 9 Giugno /gtr