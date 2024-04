Tg News – 24/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione - Esercito israeliano pronto per entrare a Rafah - Accordo tra Russia e Ucraina per scambio bambini - Giulio Regeni torturato, parla il medico legale - Bimbo ucciso dai pitbull, indagata anche la madre - Incidenti sul lavoro, altre due vittime a Brescia e Potenza - Dal 2025 iscrizione libera al primo semestre di Medicina - Redditi, Portofino comune più ricco d’Italia - Anas e Coni insieme per la sicurezza stradale - Previsioni 3B Meteo 25 Aprile /gtr