Tg News – 8/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vaticano “Maternità surrogata diventi delitto universale” - Aiea “Attacchi a Zaporizhzhia, rischio grave incidente” - Israele frena sui negoziati di pace - Giorgetti “Nessuna manovra correttiva” - Carabinieri uccisi in incidente, indagata donna - Ad Autostrade per l'italia Chiede Scusa Per Tragedia Ponte Morandi - Euro falsi in Italia e all’estero, blitz carabinieri - Milano Art Week, Banca Generali è partner per il sesto anno di fila - Previsioni 3B Meteo 9 Aprile /gtr