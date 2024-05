Tg News – 8/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inchiesta Liguria, a casa Spinelli oltre 200 mila euro in contanti - Grande incendio in azienda Bolzano, evacuata una scuola - Covid, Astrazeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo - Hamas: “Colloqui finiti, Israele è tornato indietro” - Stoltenberg incontra Meloni: “Bene aiuti umanitari ad Ucraina” - Ustica, sottratti i risarcimenti ad Itavia - Lite Mentana-Gruber, La7 chiede “rispetto reciproco” - "Your Next Pavia", da Assolombarda proposte per rilancio della città - Previsioni 3B Meteo 9 Maggio mrv/gsl