Tg News – 7/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Corruzione, ai domiciliari il Presidente della Liguria Toti - Casteldaccia, gli operai non dovevano scendere in profondità - Parma, ergastolano in semilibertà tenta di uccidere la compagna - Arrestati due funzionari a Kiev, volevano uccidere Zelensky - Hamas: ostaggio 70enne morta per le bombe israeliane - Perdita di cloro in piscina Milano, soccorse 41 persone - Istat, diminuisce la popolazione a rischio povertà - Generali e Gruppo Leone Alato inaugurano l'Oasi Gregorina - Previsioni 3B Meteo 8 Maggio mrv