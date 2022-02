Tg News – 8/2/2022

In questa edizione: - Covid, Costa: "Dall'11 febbraio addio alla mascherina all'aperto" - Baby Gang in aumento, il report del ministero della Famiglia - Vento forte e raffiche superiori ai 90 km/h in Lombardia e Piemonte - Meta minaccia di chiudere Facebook e Instagram in Europa: al centro della contesa la gestione dei dati abr