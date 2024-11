Tg News – 8/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Polemiche ad Amsterdam per i tifosi israeliani aggrediti - Stupro di gruppo a Palermo, condannati tutti gli imputati - Sciopero di 24 ore di bus e metro, disagi nelle città - Nuova polemica Meloni-Schlein su difesa diritti lavoratori - Draghi: “Con Trump grande differenza nei rapporti Ue-Usa” - A Milano incendio in pieno centro storico, fumo attorno al Duomo - Maltempo nel Catanese, esondano torrenti, strade allagate - L'Italpress sigla una partnership con il Governo della Serbia - Previsioni 3B Meteo 9 Novembre mrv