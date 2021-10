Tg News – 8/10/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Regole Covid: capienza al 100% per cinema e teatri Premio Nobel per la Pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov Pubblica amministrazione e certificazione verde: obbligo di green pass dal 15 ottobre Economia, in crescita la vendita di beni al dettaglio ad agosto