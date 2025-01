Tg News – 8/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cecilia Sala liberata e tornata in Italia - Meloni “Grazie a chi ha contribuito”, Tajani “Gioco di squadra” - Uomo ucciso a coltellate in casa a Bari - Trump vuole l’annessione del Canada - A Los Angeles 30mila sfollati per gli incendi - Israele attacca a Gaza, 9 vittime - E’ morto Rino Tommasi, voce storica di tennis e boxe - Cecilia Sala, dall’arresto a Teheran al rilascio - Previsioni 3B Meteo 9 Gennaio mrv