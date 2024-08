Tg News – 7/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dal governo via libera al decreto Omnibus - Balneari, ultimatum Ue all’Italia - Kiev lancia attacco nella regione di Kursk - Papa “A Gaza situazione insostenibile, si cessi il fuoco” - Migranti, Piantedosi: 3080 rimpatri forzosi, +20% nel 2024 - Trapianto di fegato salva 26enne dopo colpo di calore - Grandine a Torino, frane multiple tra Veneto e Friuli - Autonomia, Bombardieri: “Mette in discussione diritti consolidati” - Previsioni 3B Meteo 8 agosto /gtr