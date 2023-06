Tg News – 7/6/2023

In questa edizione: - Papa, ricovero al Gemelli: sarà operato all’addome - Kiev, salta la diga “42mila persone a rischio” - Omicidio di Giulia, trovato veleno per topi in casa del fidanzato - Ddl violenza donne, braccialetto elettronico e iter rapidi - Caso Bibbiano, assolto lo psicoterapeuta Foti - Inflazione, Confcommercio: “Pil cresce ma consumi in calo sul 2019”. - Cresce il turismo enogastronomico - Previsioni 3B Meteo 8 Giugno gsl