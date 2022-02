Tg News – 7/2/2022

In questa edizione: - Istat, l'80% delle imprese prevede un semestre stabile e positivo - Confcommercio, allarme per la disoccupazione femminile al sud - Covid, uno studio italiano scopre la causa delle polmoniti bilaterali - Sprechi alimentari, un italiano su 2 presta attenzione a non buttare il cibo gtr/