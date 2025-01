Tg News – 7/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Monza, 33enne uccide il compagno dopo una lite - Due sorelle cadono da androne palazzo, una muore - Parere negativo Procura Milano a domiciliari per iraniano Abedini - Morto Jean-Marie Le Pen, leader della destra francese - Harris dichiara ufficialmente Trump 47esimo Presidente - Terremoto in Tibet, almeno 126 morti - Calderone, “Disoccupazione ai minimi risultato storico” - La Lotteria Italia premia Lodi, Pesaro e Palermo - Previsioni 3B Meteo 8 Gennaio gsl