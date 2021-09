Tg News – 6/9/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Scuola, 90 mila studenti altoatesini tornano in aula in presenza Fisco, dopo mesi di stop si avvicinano le scadenze dei pagamenti Covid, la variante delta rappresenta il 99,7% dei casi Obbligo vaccinale, possibile istituirlo con una legge ad hoc, lo dicono i giuristi