Tg News – 6/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Aerei militari israeliani sorvolano Beirut a bassa quota - Harris sceglie come vice Tim Walz, governatore del Minnesota - Val Badia, muore base jumper lombardo, aveva 36 anni - Ennesimo femminicidio a Roma, coppia si stava separando - Liberato italiano che ha fatto volare drone vicino a Cremlino - Italia seconda per donazione di organi in Ue - Bricchette per barbecue con ceneri tossiche, sequestri in tutta Italia - Pichetto Fratin sulla presenza del granchio blu - Previsioni 3B Meteo 7 Agosto