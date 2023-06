Tg News – 6/6/2023

In questa edizione: - Ucraina, colpita la diga di Kakhovka - Papa Francesco al Gemelli per visita di controllo - Verona, 5 poliziotti arrestati per tortura - Forti piogge e allagamenti nel Maceratese - Sequestra e violenta compagna, arrestato 37enne - Pil in crescita dell’1,2% nel 2023 - HiPRO, l'allenamento su misura la nuova frontiera del fitness - Previsioni 3B Meteo per il 7 Giugno /gtr