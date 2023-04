Tg News – 6/4/2023

In questa edizione: - Apprensione per Berlusconi, in terapia intensiva al S. Raffaele - Il Papa dà il via ai riti pasquali in Vaticano - Il nuovo superbonus è legge, verso lo sblocco dei cantieri - Runner morto in Trentino, forse è stato un orso - Macron a Pechino da Xi per una soluzione di pace - Borsellino, i giudici: “Non solo la mafia dietro via d’Amelio” - Mostra "Ipotesi metaverso" a Roma tra presente e futuro - Previsioni 3B Meteo per il 7 Aprile /gtr