Tg News – 6/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: -La Bce taglia i tassi di 25 punti base, incognita dei dazi - Von Der Leyen: “L’Europa è in pericolo, importante difendersi” - Ok della Camera al Ddl Spazio, protesta delle opposizioni - Tagliati cavi, bloccata radioterapia alle Molinette - Accoltellato dalla moglie dopo lite, morto 30enne a Foggia - Strage Altavilla, minorenne condannata a 12 anni e 8 mesi - Firenze, frode Iva in import da Cina, sequestrati beni per 71 milioni - Ricerca Amazon Kindle, italiani iperconnessi e aumenta lo stress - Previsioni 3B Meteo 7 Marzo gsl