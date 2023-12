Tg News – 6/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vigilia della Prima della Scala con polemiche - Cecchetin: “Spero che Filippo si renda conto di ciò che ha fatto” - Nuovi guai per Rudy Guede, violenza su ex compagna - Netanyahu: “Nessuna forza internazionale a Gaza” - L’Italia esce dalla via della seta cinese - Il canto lirico italiano diventa patrimonio dell’Umanità - Time, Taylor Swift persona dell’anno - Stop al salario minimo, ok dalla Camera - Previsioni 3B Meteo 7 Dicembre mrv