Tg News – 5/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Disagi e allagamenti a Milano, problemi in Piemonte e Liguria - Caso Sangiuliano, Boccia torna a postare - Lite sui social, a Bologna muore accoltellato un 16enne - Strage Paderno, difesa 17enne chiede trasferimento in comunità - Monaco, sventato possibile attentato al Consolato d’Israele - Giacarta, Papa in moschea firma testo congiunto con Imam - Balneari, ok a proroga concessioni fino al 2027 - Valditara annuncia anno scolastico con novità - Previsioni 3B Meteo 6 Settembre mrv/gsl