Tg News – 5/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caivano, maxi blitz anti spaccio con 400 uomini - Omicidio a Roma, fermato l’ex della vittima - Brandizzo, la verità della teste chiave - Altro morto sul lavoro a Viterbo - Kim Jong Un incontrerà Putin per parlare di armi - Usa, sfida social finisce in tragedia per un 14enne - Renzi lancia la lista “Il Centro” per le Europee - Previsioni 3B Meteo 6 Settembre mrv