Tg News – 5/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Borse, crollo a Wall Street, male anche Milano - Iran: “Puniremo Israele ma nessuna escalation” - Ue eroga all’Italia quinta rata Pnrr da 11 miliardi - Pavia, due giovani trovate in arresto cardiaco per strada, una muore - Crolla un seracco sul Monte Bianco, un morto - Corruzione in Liguria: anche Spinelli, dopo Toti, torna libero - Atleta malata dopo il tuffo nella Senna, il Belgio si ritira - Terna trapianta 20 mila talee di Cymodocea nodosa nel mare siciliano - Previsioni 3B Meteo 6 Agosto gsl