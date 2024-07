Tg News – 5/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bozzoli prosegue la fuga in Spagna, compagna e figlio a casa - Uccise il padre violento, appello bis per Alex Pompa - Auto nel Po a Casalmaggiore, ipotesi omicidio-suicidio - Rimini, mamma si getta dal tetto con il figlio di 6 anni - Orban a Mosca incontra Putin: “Incoraggiare la pace” - Il Vaticano ha scomunicato Mons. Viganò - Istat, a Maggio vendite al dettaglio in salita dello 0,6% - Starmer: “Il Regno Unito ha scelto il cambiamento” - Previsioni 3B Meteo 6 Luglio mrv