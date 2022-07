Tg News – 5/7/2022

In questa edizione del telegiornale: - Siccità, dichiarato lo stato di emergenza per 5 regioni italiane - Scioperi voli, caos in tutta Europa - A giugno 2022 il settore statale mostra un fabbisogno di 6 miliardi - Università Cattolica, 2 milioni per le borse di studio gtr/