Tg News – 5/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni visita hotspot per migranti in Albania - Ilaria Salis scrive alla premier “Trasferitemi in Ambasciata” - Mattarella all’Arma “Ora più che mai fedeltà alla Repubblica” - Amanda Knox, confermata condanna per calunnia a Lumumba - Netanyahu “Prepariamo un’azione molto forte al nord” - Viareggio, diventa mamma a 63 anni con fecondazione in vitro - Qs, Politecnico Milano la migliore Università italiana - Rimini Wellness, Pellegrini e Giunta ambassador di Kellogg’s Special K - Previsioni 3B Meteo 6 Giugno /gtr