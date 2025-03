Tg News – 5/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump “L’America è tornata, ci prenderemo la Groenlandia” - Meloni ai penalisti “Carriere separate per giusto processo” - Papa Francesco ha ripreso ossigenoterapia ad alti flussi - Pensionato ucciso nel mantovano, arrestata la figlia - Inchiesta urbanistica, arrestato ex dirigente del Comune Milano - La scomparsa di Bruno Pizzul, voce delle “Notti magiche” - Pil, Istat: nel quarto trimestre 2024 cresce dello 0,1% - Mattarella "Scambi tra Italia e Giappone aperti a ogni ambito" - Previsioni 3B Meteo 6 Marzo /gtr