Tg News – 5/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tre parole incise su proiettili contro il Ceo Thompson - Francia, Macron accetta dimissioni Barnier - Andava in Siria a combattere per l'Isis, fermata 19enne a Orio - A Brescia arrestata una suora in collegamento con clan 'ndrangheta - Busta con tre proiettili all'avvocato di Turetta - Via libera dalla Camera, il Decreto Fiscale è legge - Tar Liguria: "Illegittimo Festival di Sanremo alla Rai" - Automotive, Salvini: "Rischiamo il suicidio dell'Europa per favorire la Cina" - Previsioni 3B Meteo 6 Dicembre