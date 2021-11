Tg News – 5/11/2021

In questa edizione: - Figliuolo: "Preoccupa la pandemia dei non vaccinati" - Oms: "Siamo nella quarta ondata e l'Europa è l'epicentro" - Le parole di Sergio Mattarella in occasione del 4 novembre - Covid-19: Aifa dà l'ok al richiamo per Johnson&Johnson gtr/red