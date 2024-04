Tg News – 4/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Camera respinge mozione di sfiducia conto Santanchè - Arrestato sindaco Triggiano, voti comprati per 50 euro - Processo Impagnatiello: a Giulia 37 coltellate - Appello scienziati al Governo: più fondi a sanità pubblica - Allarme dell’intelligence di Israele per rischio attacco Iran - Mattarella: “Ancora più impegno contro aggressione russa” - Premier Meloni gioca con pallavoliste a Palazzo Chigi - Riparte il “Pet Camper Tour” - Previsioni 3B Meteo 5 Aprile mrv