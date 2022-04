Tg News – 4/4/2022

In questa edizione: - Covid-19: nuova variante super contagiosa denominata 'Xe' - Indice Pmi manifatturiero in calo per inflazione e guerra - Inflazione e caro-energia: i prezzi dei prodotti alimentari in crescita - Caro-energia, Confindustria: "Spese insostenibili per le imprese" mrv