Tg News – 4/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump sospende aiuti militari, Kiev rilancia - I dazi americani di Trump affondano Wall Street - Quatargate, chiesta revoca immunità per eurodeputate Moretti e Gualmini - Papa Francesco prosegue terapia respiratoria senza maschera - Super perizia, Liliana Resinovich non si suicidò, coinvolti terzi - Prostitute e droga, arrestata Stefania Nobile con l’ex - Arera, bollette gas su del 3% a Febbraio - Previsioni 3B Meteo 5 Marzo mrv