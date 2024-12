Tg News – 4/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sgominato gruppo neonazista Werwolf, pianificava attentati - Capotreno aggredita da madre e figlia senza biglietto a Savona - A Napoli piastra di ferro lanciata da balcone colpisce turista - Brian Thompson ucciso per strada a Manhattan - Caos in Corea del Sud, manifestazioni contro il presidente Yoon - Decreto flussi passa anche al Senato con fiducia, è legge - Patente e tessera sanitaria digitali da oggi per tutti - Valditara: "Con la Fondazione Cecchettin per educazione al rispetto - Previsioni 3B Meteo 5 Dicembre