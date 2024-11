Tg News – 4/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Allarme del Gimbe: nella manovra mancano 19 miliardi per la sanità - A Roma ragazzino accoltellato al petto da compagna 12enne - Dl Paesi Sicuri, giudice Catania annulla trattenimento migrante - Capotreno accoltellato durante controllo biglietti a Genova - Alluvione in Spagna, allerta rossa a Barcellona - Usa 2024, un americano su due ha votato in anticipo - Addio al produttore e musicista Quincy Jones - "Il mare a scuola", a Genova l'ultima tappa della campagna di Marevivo - Previsioni 3B Meteo 5 Novembre /gtr