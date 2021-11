Tg News – 4/11/2021

In questa edizione: - Vaccini Covid-19: Aifa dà l'ok al richiamo per Johnson&Johnson - Fondazione Gimbe: aumentano i nuovi casi e i ricoveri in terapia intensiva - Confindustria, Bonomi: "Tagliare il cuneo contributivo di giovani e donne" - Istat: cala la disoccupazione totale ma aumenta tra i giovani gtr/red