Tg News – 4/10/2022

In questa edizione: - Povertà in Italia, colpite 3 milioni di famiglie - Covid, tasso di positività al 15,5%. Oltre 13 mila i positivi - Lombardia, i danni causati dalla siccità ammontano a 417 milioni di euro - Istat, forte aumento dei prezzi per la produzione industriale gtr/