Tg News – 31/8/2022

In questa edizione: - Addio a Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Urss - Covid, Speranza: "Vaccini aggiornati da metà settembre" - Salute: a luglio picco decessi over 80 causa caldo torrido - Scuola e decreto Aiuti bis, Anief in piazza mrv