Tg News – 31/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tre giovani dispersi nella piena del fiume Natisone in Friuli - Condanna Trump, il suo popolo incita online alla rivolta - Assalto a coltellate, attivista anti-Islam fermato in Germania - Via libera di Berlino ad uso armi contro Russia - Arrestata in Pakistan la madre di Saman - Mattarella nomina Cavalieri del Lavoro, anche Marina Berlusconi - Panetta, Bankitalia “L’Italia ha bisogno di migranti” - RiminiWellness, l'edizione 2024 punta su longevità e innovazione - Previsioni 3B Meteo 1 Giugno /gtr