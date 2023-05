Tg News – 31/5/2023

In questa edizione:

- Pil, l’Italia cresce più di Germania e Francia, l’inflazione rallenta

- Bankitalia, Visco "Sul Pnrr fare in fretta"

- 29enne scomparsa da Senato (MI), appello della sorella

- 18enne ucciso a coltellate a Reggio Emilia

- 40enne sarda uccisa in Messico, killer in fuga

- Regeni, Gup di Roma invia atti a Consulta

- Conou, rigenerato il 98% dell’olio lubrificante raccolto

- Previsioni 3B Meteo 1 Giugno

/gtr