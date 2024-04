Tg News – 30/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Governo approva misure sul lavoro, tra bonus e sgravi - Casa Montecarlo, Fini condannato a 2 anni e 8 mesi - Giudici “Non si esclude che Saman sia stata uccisa dalla madre” - Bari, bimbo di 4 mesi in coma etilico per errore della mamma - A Londra uomo armato accoltella 5 persone, ucciso 13enne - Netanyahu “Entreremo a Rafah con o senza accordo” - Astrazeneca “Vaccino può causare sindrome da trombosi” - Italgas, un approccio pragmatico per la transizione energetica - Previsioni 3B Meteo 1 Maggio /gtr