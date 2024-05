Tg News – 20/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, presidente Raisi morto nello schianto in elicottero - Corte penale internazionale “Arrestare Netanyahu e capi di Hamas” - Assange potrà presentare appallo contro estradizione negli Usa - Gran Bretagna, lo scandalo del sangue infetto - Grosseto, neonato morto su nave crociera, fermata madre - Fmi, debito Italia alto, ritirare misure crisi inefficienti - Fedez rassicura i fan “Non sono in fin di vita” - Ai funerali di Franco Di Mare anche i vertici Rai - Previsioni 3B Meteo 21 Maggio /gtr