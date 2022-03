Tg news – 30/3/2022

In questa edizione: - Ucraina, 3 corridoi umanitari e ancora bombe nella notte a Chernihiv - Ferrero premiata miglior azienda per rapporto qualità-prezzo - Caro-carburante, in 6 mesi gli italiani hanno speso 9 miliardi - Auto elettriche, nel 2021 aumentano ancora le immatricolazioni gtr/