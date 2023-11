Tg News – 30/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Hamas rivendica l’attacco a Gerusalemme - Giallo su cadavere ritrovato a Firenze - Papa Francesco: “Ho bronchite molto acuta” - Allarme Onu alla Cop28: il 2023 anno più caldo di sempre - La morte dell’ex Segretario Usa Kissinger - Occupazione record a Ottobre - Cervinia avvia iter per ripristinare vecchio nome - Previsioni 3B Meteo per 1 Dicembre gsl