Tg News – 30/11/2022

In questa edizione: - Manovra, obbligo di accettare POS per pagamenti sopra i 60 euro - Eurostat, a novembre in Ue l'inflazione scende al 10% - Autostrada, sciopero aree di servizio dal 13 al 16 dicembre - Potere in azienda ancora maschile, solo il 5% delle donne è AD gtr/