Tg News – 3/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Netanyahu “Cessate il fuoco solo alle nostre condizioni” - Inchiesta Liguria, Paolo Emilio Signorini resta in carcere - Eluana Englaro, condannato ex Dg della sanità lombarda - Ragazzi travolti dall’acqua, dubbi sui tempi dei soccorsi - Salvini “Mattarella ha il mio rispetto e quello della Lega” - In 4 mesi +3,6% denunce di infortuni, 268 morti - Arriva una cura mirata sul tumore al polmone avanzato - Pichetto Fratin “Nel mix energetico per l’Italia anche il nucleare” - Previsioni 3B Meteo 4 Giugno /gtr