Tg News – 3/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Auto sulla folla a Mannheim, torna paura attentati - Usa, “Ostilità di Zelensky è incomprensibile” - Mercoledì alle 16 a Roma i funerali di Eleonora Giorgi - Milano, tenta di rapire 2 bambini fuori dalla scuola, arrestato - Situazione stabile per polmonite di Papa Francesco - In Italia eccesso di peso per 40% degli adulti - Ucraina, Tajani: “Serve incontro Ue-Usa, Occidente non può dividersi” - Previsioni 3B Meteo 4 Marzo /gtr