Tg News – 3/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Omicidio Cecchettin, ergastolo per Turetta - Verona, 27enne impiccata in doccia, indagato il compagno - Sul corpo di Liliana Resinovich lesioni provocate da un’altra persona - Cinesi morti in incendio a Milano, tre arresti per omicidio - La Corea del Sud proclama la legge marziale d’emergenza - Mef, rafforzata la lotta all’evasione. In 3 mesi + 33% controlli - Mattarella “I diritti dei disabili misura della civiltà dei popoli” - Grillo alla guida di un carro funebre "M5S morto ma compostabile" - Previsioni 3B Meteo 4 Dicembre /gtr