Tg News – 3/11/2022

In questa edizione: - Covid, possibile reintegro per 1.878 medici no vax - Condomini come imprese, da gennaio 2023 stop alla tutela della luce - Controllo Listeria, i Nas sequestrano 14 tonnellate di cibo - Attacchi informatici, in un anno crescita del 28% gtr/