Tg News – 3/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Treni, Rfi sospende contratto con ditta per guasto di ieri - Telone sui cavi dei treni della Roma-Civitavecchia - Allerta rossa in Emilia Romagna, evacuazione a Bagnacavallo - Giorgetti: “La manovra richiede sacrifici per tutti” - Inchiesta per corruzione, perquisite sedi Anas - Israele: “Colpita intelligence Hezbollah a Beirut” - Proposta oncologi, aumentare di 5 euro prezzo sigarette - Da Le Corbusier a Richter, Generali supporta la mostra "OltreCittà" - Previsioni 3B Meteo 4 Ottobre mrv